Rouen. Rouen : nouvelle mobilisation contre le passage des départementales à 80 km/h

Les mobilisations se suivent et se multiplient contre le passage des routes départementales de 90 à 80 km/h à partir du 1er juillet 2018. Après un rassemblement fin janvier à Rouen (Seine-Maritime), la Fédération française des motards en colère (FFMC) appelle à un nouveau mouvement samedi 24 février 2018, à partir de 10 heures, sur l'esplanade Saint Gervais. Elle est d'ailleurs rejointe par l'association 40 millions d'automobilistes.

"Comme dans tous les mouvements, on essaye de nous avoir à l'usure, mais nous, on est fortement mobilisés et on ne lâchera pas l'affaire", affirme Gwen-Aël Lamoureux coordinateur de la FFMC 76. "À partir du printemps, les actions vont se multiplier et seront encore plus fortes." Les motards entendent ne pas "relâcher la pression" pour être "entendus" d'ici la mise en place prévue de la nouvelle limitation de vitesse.

Une mesure de "bonne conscience"

Gwen-Aël Lamoureux estime qu'il s'agit là d'une mesure "que le gouvernement a pris pour se donner bonne conscience" face à la mortalité routière. "Pour nous, le vrai courage aurait été de mettre en place des mesures préventives avec un meilleur entretien des routes."

Vendredi 26 janvier 2018, lors de l'opération de tractage de la FFMC 76, Gwen-Aël Lamoureux avait souligné le soutien "de pas mal d'automobilistes et de nombreux citoyens qui sont contre cette mesure".

