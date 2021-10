Dans la 3ème course à Cagnes sur Mer, pour le Prix Prix Princesse Charlène de Monaco-Charity Race (Prix Cirrus des Aigles), Apollinaire vous conseil de jouer :

Le 13, Namasjar

L'as, On The Sea

Le 15, Sometaste

Le 8, Highest Rockeur

Le 12, Munawer

Le 10, Cry Baby

Le 4, Bahar

Et le 3, Broklyn Baby

Départ à 15h15