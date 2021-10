Rouen. Normandie : de nouveaux projets pour améliorer l'écologie

Les Normands vont devoir, à l'avenir, recycler leurs déchets alimentaires comme, par exemple, les épluchures de légumes et les différents restes de cuisine. C'est en tout cas un des axes de travail de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) de Normandie qui a présenté des projets, mercredi 21 février 2018, à Rouen (Seine-Maritime). Jusqu'aujourd'hui, ces biodéchets partent généralement dans la poubelle d'ordures ménagères et ne sont pas réutilisés.

"Nous voulons accompagner les collectivités dans l'idée de mettre en place une collecte de ces déchets et de savoir comment les réutiliser", détaille Fabrice Legentil, le directeur général de l'Ademe en Normandie qui donne rendez-vous aux collectivités "la semaine prochaine" pour le lancement d'un appel à projets. Autre axe de développement pour favoriser la collecte des biodéchets : la mise en place d'une taxe incitative. Il s'agit de faire payer les habitants selon le poids de leur poubelle, pour les encourager à mieux trier et à moins jeter.

"D'ici 2025, nous souhaitons que toutes les collectivités soient en mesure d'orienter leurs biodéchets ailleurs que dans la poubelle d'ordures ménagères", poursuit Fabrice Legentil. "Plusieurs modes de collecte sont possibles par des poubelles séparées ou bien par un apport volontaire dans des points spécifiques."

Développer les réseaux de chaleur

L'Ademe fixe un autre rendez-vous majeur pour améliorer la transition énergétique en Normandie et il se tiendra en juin 2018 pour "expliquer l'intérêt des réseaux de chaleur". S'ils se sont développés dans les agglomérations depuis plusieurs années, l'Ademe veut encourager les municipalités à convertir ces réseaux vers de l'énergie renouvelable. "Il faut quitter le gaz, le fioul ou le charbon pour aller vers des énergies comme le bois ou même la chaleur produite par certaines industries", affirme Fabrice Legentil.

L'Ademe et la Métropole de Rouen travaillent actuellement à un projet de passer le réseau de chaleur du CURB (réseau de chaleur urbain de Rouen-Bihorel) "d'un ancien fonctionnement au charbon à de l'énergie biomasse". Si des efforts sont encore à faire, "la Normandie est plutôt bien placée vis-à-vis des autres régions", conclut Fabrice Legentil.

