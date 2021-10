Étretat. Quatre personnes isolées par la marée à Étretat

C'est devenu presque courant : des promeneurs piégés par la marée montant au Trou à l'homme à Étretat (Seine-Maritime). C'est juste derrière l'aiguille de la célèbre station balnéaire. Mercredi 21 février 2018 vers 11 heures, ce sont quatre personnes, des touristes américains, qui ont été piégées par la marée dans ce secteur du Trou à l'homme.

Les victimes secourues par Dragon 76

Les secours ont déployé sur place un canot pneumatique ainsi que l'hélicoptère Dragon 76 qui est intervenu vers 11 h 30. L'hélicoptère de la sécurité civile a récupéré les victimes et les a déposées saines et sauves sur la plage d'Étretat. L'opération de sauvetage a été entièrement coordonnée par le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours Gris-Nez. L'intervention aura pris moins d'une heure.

A LIRE AUSSI.

Seine-Maritime : sept personnes isolées par la marée dont deux enfants

Calvados : isolées par la marée montante, 4 personnes secourues

Calvados : sauvetage de deux jeunes femmes isolées par la marée

Étretat : 8 personnes bloquées au "Trou à l'homme"

Etretat : de plus en plus de touristes piégés par la marée, bientôt une amende ?