Caen. Tennis de Table (Pro B). Caen enchaîne, Argentan taille patron

Rien ne fut simple lors de cette 11e journée. À l'œuvre en premier, Marcos Madrid aurait pu être bien plus tranchant face au n°107 français, Benjy Capello. Lâchant le deuxième set, faute de nombreux retours de service perdants, le Mexicain a su malgré tout garder le cap et faire respecter la hiérarchie en quatre manches (11/7, 7/11, 11/5, 11/6). Dans la même lignée, Jakub Kosowski venait s'imposer face à Reuseau. Imbattable sur sa ligne de fond, la défense du Polonais écœurait le Francilien sur les deux derniers sets (11/5, 10/12, 11/4, 11/5). Un passing parfait en dernière balle venait clôturer sa troisième victoire personnelle en 2018.

Le double cale encore...

Mais la soirée de ping ne s'arrêtait pas là. La paire Kosowski-Pietropaoli s'est inclinée 3 sets à 0 face à un double Capello-Lavergne bien plus efficace. Un gaucher et un droitier de chaque côté de la table, les débats s'équilibraient sur le papier. Mais raquette à la main, les Caennais semblaient trop justes, enchaînant de nombreuses fautes directes en service remise (8/11, 11/13, 9/11).

Boulogne se relance, mais le patron caennais est venu éteindre la lumière au terme d'une rencontre relativement engagée. Inexistant au premier set, face au revers de Paul Lavergne expéditif, Marcos Madrid faisait enfin valoir son leadership. Sous haute pression, le Caennais libère finalement les siens dans le dernier set (4/11, 15/13, 11/6, 12/10). Pas forcément avec la manière, Caen garde le sourire et signe son troisième succès consécutif. C'est comme une nouvelle saison qui démarre... La prochaine rencontre aura lieu à Nantes le 13 mars.

Argentan à deux points du leader

Dans le même temps, Argentan est allé s'imposer dans la salle du troisième de Pro B, Miramas. Les Ornais l'ont emporté à l'issue d'un duel très serré. Cette victoire leur permet de rester à deux points du leader, Saint-Denis.

Réaction

Xavier Renouvin (entraîneur Caen) : "Si on se tient juste aux statistiques, le double est loin d'être notre point forts c'est certain. Le résultat du double est logique mais on avait mieux à faire. On a vu de meilleurs matchs en simple mais l'essentiel est là, on a réussi à battre le premier,Tours et maintenant Boulogne, il faut maintenant accrocher le podium, c'est l'objectif. Mais rien ne sera facile, aucune équipe ne vient là pour prendre 3-0".

