Rouen. De moins en moins de ménages surendettés en Normandie

"C'est une bonne nouvelle", assure Marc Lanteri, directeur régional de la Banque de France pour la Normandie. Comme chaque année, l'institution a fait le point sur les statistiques du surendettement des ménages dans la région. Et la tendance à la baisse se confirme. 12 472 dossiers ont été déposés à la commission de surendettement en 2017, soit une baisse de 21% depuis 2014. Malgré tout, avec 423 situations de surendettement pour 100 000 habitants de 15 ans et plus, la Normandie reste bien au-dessus de la moyenne nationale (343 situations pour 100 000 habitants).

L'évolution de la législation explique en partie cette baisse conséquente. "L'encours global des dettes a enregistré une forte diminution, en particulier les encours des crédits à la consommation, précise Marc Lanteri. Ce sont les résultats des lois Lagarde de 2010 et Hamon de 2014 qui ont mieux protégé les ménages, notamment sur les taux et les crédits Revolving." L'environnement global, avec des taux bas et des durées de remboursements qui s'allongent ont également favorisé la solvabilité des ménages.

Les plus modestes plus touchés

Malgré la baisse globale des dossiers de surendettement, les ménages les plus faibles restent particulièrement touchés. Seulement un peu plus de la moitié des ménages surendettés disposent de revenu d'activité en Normandie (51,3%). Près d'un tiers (29,3%) sont au chômage et 29,9% ont des ressources inférieures à 1 132 € par mois.

Des disparités en fonction des départements

Au sein de la Normandie, de fortes disparités existent sur le surendettement. La Seine-Maritime est la triste championne en la matière avec 515 situations pour 100 000 habitants, au 4e rang des départements français. "C'est en lien avec le taux de chômage (10,6%) et la part de la population qui est au RSA (6,9%)", précise Marc Lanteri.

Suivent l'Eure (475), l'Orne (423), le Calvados (423) et la Manche (356).

A LIRE AUSSI.

La Normandie, l'une des régions les plus durement frappées par la crise d'après l'INSEE

Logements neufs: construction en hausse en 2016 en France

Chômage: le gouvernement dévoile les chiffres de novembre

Net recul du taux de chômage qui passe sous les 9% à fin 2017