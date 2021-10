Saint-Senier-de-Beuvron. François Dufour, élu écologiste, entre au conseil régional de Normandie

Un nouvel élu a fait son entrée lundi 19 février 2018 dans l'hémicycle du conseil régional de Normandie. François Dufour, élu de la Manche, succède à Stéphane Travert, qui a démissionné pour se consacrer à ses fonctions de ministre de l'Agriculture.

Retour à la Région...

François Dufour, âgé de 65 ans, a exercé le métier d'agriculteur à Saint-Senier-de-Beuvron, dans le sud-Manche. Autrefois vice-président de la région Basse-Normandie, il fait donc son retour à l'échelon régional, au sein du groupe Europe-Ecologie-les-Verts (EELV).

... et retour de l'écologie !

La Manche ne comptait plus d'élu régional écologiste depuis 2015 et la défaite de la liste PS-FDG-EELV. Tête de liste dans la Manche au premier tour, François Dufour était en effet en cinquième position sur la liste départementale d'union de la gauche, au second tour. Une place qui ne lui avait pas permis d'être réélu.

François Dufour est le co-fondateur du mouvement altermondialiste ATTAC. Il a également été porte-parole de la Confédération paysanne.

