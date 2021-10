Iran: un avion de ligne s'écrase avec plus de 50 passagers à bord

L'avion qui assurait la liaison entre Téhéran et la ville de Yasouj (sud-ouest), "s'est écrasé dans la région de Samirom" (à environ 480 km au sud de Téhéran) "et tous les services de secours d'urgence sont en alerte", ont rapporté les agences de presse Isna et Fars en citant Pirhossein Koolovand, chef du service national de secours.

