Séisme: plus de 400 morts en Iran, deuxième nuit dehors pour les rescapés

Les secours iraniens s'activaient lundi en fin d'après-midi pour trouver d'éventuels survivants du tremblement de terre qui a frappé dimanche soir l'ouest de l'Iran et plusieurs régions irakiennes, faisant au moins 415 morts et plusieurs milliers de blessés.

A l'approche du crépuscule, les autorités faisaient face au défi d'abriter et de nourrir des dizaines de milliers de personnes contraintes à coucher dehors, dans la fraîcheur, pour une deuxième nuit d'affilée.

L'essentiel des victimes de la catastrophe était dénombré en Iran, où le bilan - toujours provisoire - s'élevait vers 17H45 (14H15 GMT) à 407 morts et près de 6.700 blessés, tous recensés dans la province de Kermanshah, limitrophe de l'Irak.

Si le séisme a été fortement ressenti à Bagdad et dans de nombreuses provinces irakiennes, le bilan officiel du drame était de 8 morts et 336 blessés en Irak.

"Les besoins immédiats des gens, c'est d'abord des tentes, de l'eau et de la nourriture", a déclaré à la télévision d'Etat iranienne le général Mohammad Ali Jafari, chef des Gardiens de la révolution, l'armée d'élite de la République islamique, lors d'une visite dans les zones sinistrées.

"Les immeubles construits récemment (...) ont bien tenu, mais les anciennes maisons en terre ont été totalement détruites", a-t-il dit en ajoutant espérer que les opérations de déblaiement soient terminées avant la nuit.

L'AFP, comme d'autres médias étrangers, n'a pas reçu l'autorisation de se rendre sur les lieux de la catastrophe lundi.

Destructions 'à 100%'

Les vidéos ou photos diffusées par les médias iraniens montrent que plusieurs ensembles d'immeubles d'habitation de construction récente ont plutôt bien résisté. En revanche, les maisons basses ont subi d'importants dégâts.

L'épicentre du tremblement de terre, de magnitude 7,3, a été localisé tout près de la frontière irakienne, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Sar-e Pol-e Zahab, la ville la plus touchée par le sinistre, avec 280 morts.

Selon plusieurs médias iraniens, une femme et un nourrisson ont été sortis vivants lundi matin des décombres dans cette ville de 85.000 habitants.

Selon des responsables locaux, l'hôpital et la moitié des écoles du comté ont été endommagées.

Dans le comté voisin de Dalahoo, nombre de villages ont été détruits à 100%, selon le préfet local cité par l'agence Tasnim.

Selon le gouvernement, 22.000 tentes, 52.000 couvertures ainsi que près de 17 tonnes de riz et 100.000 conserves ont été envoyées sur place, et plus de 200.000 bouteilles d'eau ont été distribuées.

En visite dans les zones sinistrées, le ministre de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani-Fazli, a néanmoins été interpellé par une habitante affirmant que les riverains n'avaient "pas d'eau", selon une vidéo de l'agence Fars.

Routes rouvertes

En fin d'après-midi, les autorités locales ont indiqué que toutes les routes fermées plus tôt à cause de glissements de terrain avaient été rouvertes dans la province de Kermanshah, mais l'électricité n'avait toujours pas été rétablie à Sar-e Pol-e Zahab, selon la télévision d'Etat.

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a ordonné au gouvernement et aux forces armées de mobiliser "tous leurs moyens" pour aider la population.

Selon plusieurs médias, des centaines d'ambulances et des dizaines d'hélicoptères de l'armée ont participé aux opérations de secours.

Deux cents blessés ont été évacués vers Téhéran par avion pour y être hospitalisés.

A Darbandikhan, localité la plus touchée du côté irakien, les autorités appelé les habitants de la zone sud de la ville à quitter les environs, redoutant qu'un barrage n'ait été touché.

"On n'avait pas vu ça ici depuis un siècle au moins", a affirmé à l'AFP un responsable local.

Selon l'Institut de géophysique de l'Université de Téhéran, le séisme a été suivi par plus de 150 secousses, dont une vingtaine d'une magnitude supérieure à 4, avec un maximum de 4,7 sur l'échelle de Richter.

L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie la Syrie et l'ONU ont présenté leurs condoléances. Berlin et les Nations unies ont proposé leur aide en cas de besoin.

Les écoles sont restées fermées lundi dans plusieurs provinces iraniennes frontalières de l'Irak. Dans celle de Kermanshah, où trois jours de deuil ont été décrétés, elles devaient encore l'être mardi.

Les tremblements de terre sont fréquents en Iran. Le séisme de décembre 2003 (31.000 morts), qui avait anéanti la ville historique de Bam (sud), et celui de juin 1990, ayant fait 40.000 morts dans le nord du pays restent profondément gravés dans la mémoire collective.

Cité par l'agence Isna, un responsable des affaires culturelles de la province de Kermanshah a indiqué que cinq monuments historiques de la provinces avait subi des dégâts mineurs, et s'est réjoui que le site de Behistun inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco pour ses vestiges remontant au VIIe siècle av. JC n'ait connu "aucun dégât".

A LIRE AUSSI.

Séisme: plus de 300 morts en Iran, les secours à la recherche de survivants

Treize morts en Irak et en Iran dans un séisme de magnitude 7,3

Localité la plus touchée d'Irak, Darbandikhan se réveille au milieu des décombres

Foule immense aux funérailles des victimes des attentats en Iran

Le groupe jihadiste EI perd sa dernière ville en Syrie