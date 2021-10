Dieppe. Explosion dans une usine d'huile à Dieppe : le bilan s'alourdit

Le bilan humain s'alourdit à l'usine Saipal de Dieppe (Seine-Maritime), où une explosion a eu lieu dans la matinée du samedi 17 février 2018. Après quelques heures de recherches, la personne qui était portée disparue a été retrouvée décédée par les secours, en milieu d'après-midi.

Une deuxième victime retrouvée

À l'heure actuelle, ce bilan humain touche 11 personnes selon Jehan-Éric Winckler, le sous-préfet de Dieppe : "Chez la SNAD, un sous-traitant, il y a deux morts et deux personnes choquées. Chez Saipol, il y a un blessé léger qui a été conduit à l'hôpital et six autres personnes choquées."

Sur le plan matériel, l'incendie est maintenant "totalement sous contrôle", selon le sous-préfet, et le périmètre de sécurité est maintenant restreint au seul site de l'entreprise. Pour l'heure, la cause de l'incident n'est pas encore connue, mais le député Sébastien Jumel, présent sur place, parlait en début d'après-midi "de l'explosion d'une cuve pendant une opération de maintenance". Pour prendre en charge les personnes choquées, une cellule psychologique a été ouverte à l'hôpital de Dieppe.

