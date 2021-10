Rouen. En Seine-Maritime, la carte des fermetures et ouvertures de classe s'affine [carte interactive]

Les discussions ont été longues, mais un premier accord a été trouvé. Le jeudi 15 février 2018, l'inspectrice de l'Académie de Rouen (Seine-Maritime) et des représentants d'écoles du département se sont mis d'accord sur une première mouture de la carte scolaire version 2018-2019. Pour le moment, il est question de fermer 88 classes pour en ouvrir 124 autres ailleurs.

13 fermetures annulées

Pour Marceau Privat, représentant du syndicat SNUipp-FSU, c'est un bon début car les chiffres sont plus favorables qu'ils ne l'étaient avant la réunion : "Il y a eu des avancées, 13 fermetures ont été annulées et 11 nouvelles ouvertures ont été prononcées." Mais pour lui, c'est possible de faire encore mieux. Écoutez-le :

Si cette première ébauche est un bon début, les enseignants regrettent tout de même que seulement 58 nouveaux postes soient mis à disposition dans le département. Pour Marceau Privat, c'est "trop peu pour couvrir le dédoublement des classes de CP donc d'autres écoles vont payer cher cette priorité aux écoles prioritaires". Une autre réunion de travail est déjà prévue pour le mois de juin afin de faire des ajustements en fonction des prévisions d'inscriptions dans les écoles.