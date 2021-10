Basket (N1F) : Bilan de mi-saison mitigé pour Ifs

Promues en Nationale 1 féminine, les Ifoises ont fait l'essentiel pour éviter la zone de relégation en décrochant leurs quatre victoires contre les quatre derniers du classement. "C'est le point positif de la première moitié de saison, reconnaît leur entraîneur Michaël Déjardin. On a su gagner contre nos adversaires directs, qui plus est en creusant des écarts intéressants pour le goal-average particulier. Mon regret, c'est qu'on n'arrive pas à reproduire sur la durée la qualité de jeu qu'on affiche par moments."

En quête de régularité

Ifs est aussi passé à côté de quelques matchs abordables, contre Rennes ou Rezé notamment. Capable de se sublimer sur quelques matchs, son attaque n'a pas atteint le rendement escompté. Quant à la défense, elle s'est révélée irrégulière, à l'image de la dernière rencontre. "On a du mal à trouver une stabilité, alors que c'est le domaine le plus important quand on est promu." Contre Le Poiré-sur-Vie, Ifs a été rapidement dépassé par l'adresse extérieure de son adversaire, constamment efficace à trois points.

Mal entrées dans le match, les Calvadosiennes sont revenues progressivement en première mi-temps (43-40, 20') mais ont de nouveau lâché prise par la suite. Définitivement. "On était branché sur courant alternatif", regrette leur coach. Ifs prépare un dernier match contre une redoutable équipe d'Angers, samedi 11 décembre, avant de savourer une trêve longue à arriver.