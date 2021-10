Caen. A Caen, le professeur Denis Vivien décortique le cerveau

Direction la Californie pour le professeur Denis Vivien et quatre membres de son équipe de recherche. Jeudi 1er février 2018, ils sont partis pour une grande conférence sur la protéine tPa sur laquelle l'équipe de chercheurs du centre Cycéron, plateforme d'imagerie biomédicale, à Caen (Calvados) travaille. "Cette protéine permet aux neurones de communiquer entre eux, explique-t-il. Elle est aussi utilisée pour déboucher des vaisseaux après une attaque cérébrale".

Une recherche transversale

La particularité et l'originalité de cette unité de recherche sont de rassembler à la fois des chercheurs, des cliniciens mais également des techniciens-ingénieurs. "Nous sommes vraiment dans une démarche transversale". L'équipe du professeur Vivien développe des outils pour ne garder que les bons côtés de cette protéine. "Nous avons fait breveter l'anticorps qui est désormais en développement clinique".

L'équipe de Denis Vivien a été créée en 2005. "Nous étions une jeune équipe de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) de quatre personnes. Nous sommes aujourd'hui 75". Denis Vivien s'est intéressé à cette tPa "un peu par hasard". "À la base, je n'ai pas de formation en neurosciences, j'ai découvert la protéine au fur et à mesure de ma thèse. Elle est vraiment intéressante et je me suis dit qu'il y avait une histoire à raconter". Une histoire que le laboratoire de recherche écrit depuis 2005.