J-7 avant la finale de "La France a un incroyable talent"

Vous avez rendez-vous avec la troisième demi-finale de “La France a un incroyable Talent” sur M6 dès 20h45. Sandrine Corman et Alex Goude vous donnent rendez-vous pour ce nouveau prime en direct. Dix candidats doivent encore passer pour se qualifier à la finale mercredi prochain. Le jury n’est pas seul à désigner ses candidats favoris pour cette demi-finale, les votes des téléspectateurs comptent aussi ce soir. Jusqu'ici, huit candidats ont été sélectionnés pour revenir la semaine prochaine. Quatre nouveaux finalistes les rejoindront, et c'est ce soir qu'il sera décidé de leur sort.

Sur les autres chaînes, il y a du football ce soir sur TF1. La ligue des champions se poursuit avec la suite de la sixième et dernière journée de phase de groupe avant les 8emes de finale. Ce soir, Lille affronte les turques du Trabzonspor, c'est à 20h35.

Il y aura de la fiction également sur France 2 avec la suite et la fin de la quatrième saison de Fais pas ci fais pas ça, c'est à 20h35.

Pour les abonnés, Canal + vous propose du cinéma ce soir avec Pieds nus sur les limaces, une comédie française avec Diane Kruger et Ludivine Sagnier.

De la musique également au programme ce soir avec de l'opéra en direct depuis la Scala de Milan. Vous avez rendez-vous dès 20h15 avec « Don Giovanni » de Mozart pour l’ouverture de saison de la Scala.

De la découverte sur France 3 avec des Racines et des ailes des 20h35 présenté par Louis Laforge consacré à celles et ceux qui s’engagent et défendent avec passion l’authenticité et l’éclectisme de Paris, sa beauté et son art de vivre. Suivra à 23h le magazine l'ombre d'un doute avec Franck Ferrand et ce soir, France 3 vous emmène au 15ème siècle à la découverte de Jeanne D'arc.