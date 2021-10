JO-2018: l'Américain Shaun White champion olympique de halfpipe pour la 3e fois

L'Américain Shaun White, superstar de la discipline et grand favori de l'épreuve, a remporté la médaille d'or de snowboard halfpipe, mercredi aux JO de Pyeongchang, et décroche son troisième titre olympique dans la discipline après ceux de 2006 et 2010.