Rouen. Rugby : les Lions de Rouen font un bond au classement

La roue a tourné rapidement pour les Lions de Rouen. Au fond du classement de Fédérale 1 début janvier, le Rouen Normandy Rugby se retrouve déjà 5e grâce à une petite série de résultats positifs. Le dimanche 11 janvier, c'est Bourgoin Jallieu qui a fait les frais de la remontée des Normands (16-6).

Une bonne opération pour les rouennais

Le début de match est serré et les deux équipes se rendent coup pour coup par le jeu des pénalités (6-6 à la mi-temps). Les esprits sont aussi chauds et, dès le début de la deuxième période, les deux équipes se retrouvent à 14 contre 14 à la suite d'une bagarre. Mais grâce à un essai de Gabin Villière, les Rouennais prennent le large à la 51e minute. Puis une dernière pénalité en faveur de Rouen, à la 70e minute, permet aux locaux de sceller le score et de se mettre à l'abri d'un retour de Bourgoin (16-6).

Grace à cette victoire, les Rouennais font un bond dans le classement et remontent donc à la 5e place. Certes, le club est déjà assuré de participer aux play-off en fin de saison car son dossier a été validé par la fédération. Mais le président, Jean-Louis Louvel, avait fixé l'objectif à ses joueurs de décrocher leur ticket sur le terrain. Pour le moment, les Lions sont dans les temps.

