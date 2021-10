Ce vendredi 6 octobre, les Lions du Rouen Normandy Rugby étaient à l'extérieur pour affronter Bourgoin-Jallieu, 5e au classement.

Les Rouennais tentent le tout pour le tout

Cette saison, la poule 1, porte de la ProD2, est très difficile et les matchs sont plus serrés les uns que les autres. Rouen l'a encore constaté ce vendredi lors de la 4e journée de championnat de Fédérale 1 face à Bourgoin-Jallieu.

Après les deux dernières défaites face à Provence-Rugby et Roval Drome XV (à domicile), les Rouennais avaient à coeur de vaincre Bourgoin pour remonter dans le classement. Un défi de taille face à une équipe encore invaincue cette saison.

Au début de la rencontre, Rouen ouvre le score sur une pénalité puis un essai collectif mais est vite rattrapé et devancé par Bourgoin qui enchaîne les essais. À la mi-temps, Bourgoin a une petite avance sur les Rouennais 14-11. Rien n'est encore perdu pour les Lions qui ne lâchent rien... sauf le ballon. Quelques fautes décisives font perdre quelques occasions aux Normands.

Une belle tentative

Le temps s'écoule, le match est presque plié et les deux équipes sont dans un mouchoir de poche 21-18 en faveur des locaux. Pour la dernière action, Zack Henry doit tirer une pénalité, les Rouennais préfèrent tenter une attaque et remporter le match plutôt que de finir à égalité. Malheureusement, Bourgoin défend juste et stoppe l'action des Lions sonnant ainsi la fin de la rencontre. Les Rouennais subissent une 3e défaite consécutive 21-18 mais repartent avec le point bonus défensif.

Au classement, les Rouennais cumulent 6 points avec 1 seule victoire pour 3 défaites.

