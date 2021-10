Caen. Vidéos dans les toilettes de la chambre d'agriculture : le procès en appel

La cour d'appel de Caen examine lundi 12 février 2018 le cas de l'ancien directeur administratif et financier de la chambre d'agriculture du Calvados. Il y a plus d'un an, il avait été condamné à un an de prison, dont six mois ferme, pour avoir installé des caméras dans les toilettes des femmes de deux bureaux dans lesquelles il travaillait.

Il évoque une "passion complexe"

En tout, 31 victimes sont inscrites à ce dossier. Une bonne partie est présente lorsque ce cadre de 54 ans prend la parole, estimant ne pas avoir été entendu lors du premier procès sur ce qu'il qualifie "d'une passion complexe" qu'il entretenait pour une de ses collaboratrices. Après une très brève aventure, il explique avoir été obsédé par cette femme. Pendant près de deux ans, il a donc collecté des images d'elles : des photos qu'il a prises lui-même ou volées, et donc aussi ces vidéos filmées dans les toilettes.

Il assure qu'il n'a conservé que les séquences la concernant, qu'il a positionné cette fameuse caméra seulement aux horaires qu'il savait être dans ses habitudes. Difficilement, sous la pression des questions et des bruissements d'indignation émanant du banc des victimes, il admet avoir pu filmer d'autres personnes, mais martèle qu'il n'a jamais gardé ces images et même qu'il ne les a pas regardées. Des faits difficiles à prouver puisque sur son ordinateur et ses disques durs, beaucoup d'éléments ont été effacées.

