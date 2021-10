Caen. Handball (Proligue) : Caen débute sa phase retour par une victoire

L'entame annonçait clairement la couleur de la rencontre. C'est un réel combat défensif qui allait s'opérer entre les deux formations. Et pour cause, seuls quatre buts ont été inscrit en l'espace de 7 minutes de jeu. À l'œuvre, c'est Vukicevic qui ouvrait la marque avant de voir Mancelle égaliser sur penalty. Quid de la suite ? Les nancéens enchaînaient les sanctions défensives traduites par de nombreux jets de 7m, quand Caen, de son côté, en profitait pour prendre l'avantage (6-3, 12'). Un temps d'avance qui ne durera qu'un temps. Dans une rencontre à forte tension, où chaque but semble être plus que tout décisif, Caen optait pour une défense de plus en plus étagée mais Mayayi profitait de deux pertes de balle caennaises pour égaliser et laissait les formations à égalité parfaite à la pause (11-11, 30').

Les Vikings passent la seconde

Au retour des vestiaires, Caen faisait régner la loi du plus fort. Sacko, Zeljic et Rosales enfoncent le clou et poussent Nancy à poser le temps mort (14-11). Les nancéens s'affolent jusqu'à en voir Ivezic percuter Pleta aux 9m, le contraignant de terminer la rencontre dans les tribunes (carton rouge). Caen repart du bon pied et défend son antre avec brio, grâce notamment à Arsenic, impérial sur sa ligne. Mancelle affirme plus que jamais sa place de leader dans le groupe, auquel s'ajoute les tirs puissants de Langevin et Corneil (19-13, 45'). Asphyxiés, les lorrains semblent désorganisés et tombent sur un gardien caennais en pleine forme. Caen déroule, fait respecter la hiérarchie et s'impose logiquement grâce notamment à une seconde période totalement maîtrisée (28-16). Le public exulte, Caen lance parfaitement sa 2e partie de saison.

Le prochain rendez-vous des Vikings est fixé à samedi 16 février prochain (20h30) face à Nice.

Fiche technique.

Mi-temps : 11-11 / Score final : 28-16 / Arbitre : F.Klein et J.Zedrzejewski.

Caen : Moran 2, Pleta 3, Allais, Langevin 5, Mancelle 8, Zeljic 1, Rosales-Pousada 2, Sacko 3, Garcia, Aguilar, Rossi , Corneil 4. GB : Serdarevic (4 arrêts), Arsenic (9 arrêts). Entr : D.Mihailovic.

Nancy : Blanc, Borragan 6, Ogando 1, Feuchtmann 1, Bois, Ducreux, Pavade, Fofana, Mayayo, Vukicevic 2, Costa 2, Soltane 3, Ouakil 1, Muel. GB : Ivezic (3 arrêts), Bonneau (4 arrêts). Entr : S. Plantin.

