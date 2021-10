Argentan. Trois jeunes normands engagés dans le Championnat d'Europe de badminton en Russie

Trois jeunes joueurs de badminton Normands seront dimanche soir 11 février 2018 à l'Insep, en Île de France, où avec les entraîneurs nationaux, ils vont procéder à leurs ultimes réglages. Le début d'un long voyage qui va les mener mardi soir 13 février à Moscou (Russie). Ils prendront ensuite la direction de Kazan, à un bon millier de kilomètres plus à l'Est, où vendredi 16, samedi 17, et dimanche 18 février prochains, ils vont disputer les championnats d'Europe de badminton des moins de 15 ans.

3 Normands sur 7 Français engagés à Kazan

Alex Lanier habite Dives sur Mer dans le Calvados. Téa Margueritte est de Grand-Quevilly en Seine-Maritime. Et Lucas Lenoir est licencié à la Bayard Argentan dans l'Orne. Ce dernier a la particularité d'être engagé en double-mixte, mais aussi en double-homme, où il est tête de série numéro 1 !… à 13 ans.

Éric Mas l'a rencontré à Argentan, juste avant son départ :

Lucas Lenoir Impossible de lire le son.

L'adolescent qui fait preuve d'un calme absolu, ne semble pas avoir tout à fait pris conscience de l'enjeu, ni sans doute de la chance qui est la sienne de participer à un tel championnat d'Europe, alors qu'il n'a que 13 ans.

Alexandre Riou, son entraîneur ornais :