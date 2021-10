Sées. Trophée national des Lycées agricoles : 6 élèves de Sées (et Ibiza) prêts pour le Salon de l'Agriculture

Six élèves de Bac Pro CGEA (Conduite et gestion d'exploitations agricoles) et de BTS ACSE (Analyse et conduite des stratégies de l'entreprise) du lycée agricole de Sées (Orne) se préparent à disputer le Trophée national des lycées agricoles, qui est organisé à l'occasion du Salon International de l'Agriculture. Celui-ci ouvrira ses portes le 24 février 2018 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles (Paris).

Présentation d'une vache

Les six élèves ont été sélectionnés en octobre 2017 pour leur motivation. Ils devront présenter sur le ring, en français et en anglais, une vache : Ibiza, de race normande, choisie pour son calme et sa docilité, dans le troupeau du lycée ! Ils auront également à réaliser une épreuve de manipulation.

Montage de tout le projet

Mais ils ont également dû tout organiser : de la recherche de 3000 euros de sponsors, à la communication autour de leur participation, via Facebook et la création d'une affiche : " ceci n'est pas qu'une bouteille de lait, c'est une œuvre collective ".

Mathilde et Marie, participantes à ce trophée, pour le lycée agricole de Sées :

Elèves du lycée agricole de Sées (Orne) Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Les lycéens de Normandie en compétition au Salon de l'Agriculture

Un Seinomarin sacré champion des bergers normands

Caroline, visage d'une agriculture en voie de féminisation