Giel-Courteilles. Les lycéens de Normandie en compétition au Salon de l'Agriculture

Il ouvrira ses portes samedi 25 février 2017 au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris: le 54e Salon International de l'Agriculture s'apprête à accueillir plus de 1200 exposants et quelque 600.000 visiteurs, jusqu'au 5 mars.

La compétition des lycées agricoles

Six établissements scolaires de Normandie participeront, sur place, du 1er au 5 mars, au Trophée National des Lycées Agricoles (TNLA):Saint Hilaire du Harcouët et Coutances (Manche), Alençon-Sées et Giel-Courteilles (Orne), Yvetot (Seine Maritime), et Le Neubourg (Eure).

Iris sur le ring

Dans l'Orne, six élèves en Bac-Pro élevage du lycée agricole Giel-Don Bosco se préparent depuis plusieurs mois à ce TNLA pour lequel ils ont ouvert un blog, conçu une affiche et réalisé une vidéo. Mais le moment fort, ce sera dimanche 5 mars, pour Aurélien Pasty. C'est lui qui devra présenter (en anglais !) la vache " Iris ", sur le ring:

