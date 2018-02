Carnaval de Granville : Le Mag a visité le hangar des chars

À quelques jours de la 144e édition du carnaval de Granville (Manche), l'émission Le Mag' de Tendance Ouest s'est rendu dans la cité portuaire pour y découvrir en avant-première, une partie des chars de la traditionnelle cavalcade. Entrez avec nous au hangar de la Parfonterie

Au premier abord, l'endroit n'a rien de très attirant. On se demande même ce que l'on vient faire ici, rue de la parfonterie à Granville (Manche). Heureusement, les affiches collées sur l'avant du bâtiment donnent envie d'aller plus loin.

C'est de ce hangar de la rue de la Parfonterie à Granville que sortiront 19 des 45 chars de la cavalcade - Thibault Deslandes

Entrons donc à l'intérieur... Cette fois, la magie opère, bienvenue au carnaval de Granville avant le carnaval de Granville. Ici sont fabriqués 19 des 45 chars qui participeront à la très réputée cavalcade du carnaval de Granville dont la 144e édition aura lieu du 9 au 13 février 2018.

Les membres du comité sont à pied d'œuvre ici et là pour terminer le travail en temps et en heure. Les uns en sont encore à souder les structures de leur char commencé fin octobre, les autres en sont à la finition et au dernier coup de pinceau. Le tout dans une ambiance à la fois détendue et studieuse.

Ainsi en se glissant, parfois par des trous de souris, entre ces géants de papier, de bois, de cartons ou de ferraille, on découvre avant l'heure ces fruits de l'imagination des carnavaliers qui cette année encore ont rivalisé d'humour pour se moquer de l'actualité qu'elle soit granvillaise ou internationale.

Tous ces chars sont à admirer lors de la grande cavalcade du carnaval, le dimanche 11 février, dans les rues de Granville.

