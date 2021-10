Rouen. La Seine-Maritime a inauguré son mémorial Algérie-Maroc-Tunisie

Un nouveau mémorial a été installé à Rouen (Seine-Maritime), sur la rive gauche, à proximité du Monument de la Victoire. Il s'agit du mémorial départemental pour rendre hommage aux combattants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, entre 1952 et 1962. 416 soldats seinomarins sont morts durant les combats. Ce mémorial a été inauguré jeudi 1er février 2018, sur la place Carnot à Rouen.

Le département de Seine-Maritime était l'un des seuls a ne pas avoir encore de monument de ce type. "C'est un travail que j'ai mené pendant près de 10 ans, c'est un aboutissement", confie Jean-Pierre Marchand, ancien combattant qui a créé une association pour porter ce projet avec une dizaine d'autres personnes.

Jean-Pierre Marchand Impossible de lire le son.

Un lieu ouvert

Le mémorial se veut original : "je n'avais pas envie de faire un monument aux morts traditionnel", explique Jean-Marc de Pas, sculpteur, qui a choisi de représenter deux femmes assises sur un banc. L'une est plus âgée que l'autre "et un vide les sépare, symbolisant l'absence". "Elles se recueillent et pensent à celui qui n'est pas revenu", ajoute Jean-Marc de Pas.

Le mémorial a été inauguré jeudi 1er février 2018 sur la place Carnot, à Rouen. - Amaury Tremblay

Les noms des 416 soldats morts sont inscrits sur des barrettes de marbre, fixées au sol. Tandis que des bancs sont installés "pour prendre le temps de se souvenir et de se recueillir", détaille le cabinet d'architecte. "Le but est que chacun puisse devenir sur place et que ce mémorial d'intègre dans le lieu." Un lutrin, avec la carte de l'Afrique du Nord, est aussi installé face aux barrettes et rappelle en quelques mots ce qu'a été la guerre d'Algérie.

A LIRE AUSSI.

Normandie : 150 lycéens face à l'enfer d'Auschwitz-Birkenau