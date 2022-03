Le-Havre. Le Havre : une stèle hommage à la guerre d'Algérie

À la demande d'associations d'anciens combattants du Havre (Seine-Maritime), une stèle rendant hommage aux civils et militaires morts pour la France lors de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc pourrait être érigée place du général de Gaulle (lieu des commémorations patriotiques). La ville souhaite ainsi soutenir les associations dans leurs actions de solidarité, de souvenir et de transmission.

À droite du Monument aux morts

La nouvelle stèle serait située à droite du monument aux morts, en déplaçant la stèle Indochine pour permettre une symétrie avec les stèles déjà présentes à gauche (compagnons de la Libération et appel du 18 juin 1940). La stèle serait en pierre blanche, comme celle de l'Appel du 18 juin.

Lundi 29 avril 2019, le conseil municipal du Havre a validé le devis de 4 660 euros du marbrier pour la création de cette stèle et le déplacement de la stèle Indochine.

