Le-Havre. Teletech : un nouveau centre d'appels au Havre

Les centres d'appels ont encore un avenir en France. Le groupe FINARE est un bon exemple de croissance dans ce domaine. Il a été créé en 1995 autour de la gestion clients dans le domaine de l'assurance. En 2018, FINARE compte plus de 900 salariés sur douze sites en France et au Maroc. Son chiffre d'affaires atteint les 51 millions d'euros, en croissance de 15 % (2018).

Teletech est une branche de Finaré. Ce sont des centres d'appels proposant de la gestion clients par téléphone et via le digital (chats, réseaux sociaux et mails).

Écoutez Karim Irouche, le PDG de Finaré :

Teletech - centre d'appels au Havre Impossible de lire le son.

Le Havre : un site historique

Teletech est implanté au Havre (Seine-Maritime) depuis 1997. Le centre d'appels s'appelait auparavant Nestor et Nelson (présent en ville haute puis au Rond-Point). Il était spécialisé dans la réservation hôtelière par téléphone. Nestor et Nelson a rejoint le groupe Finaré en 2013 prenant une autre dimension.

Le site normand est désormais spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'assurance et la relation client. De nouveaux locaux ont été inaugurés jeudi 24 janvier 2019. Ils sont situés non loin du Carré des Docks. La plateforme est plus grande. Elle embauche actuellement 80 personnes et une quarantaine d'embauches sont prévues d'ici deux ans.