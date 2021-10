Honfleur : l'une des 8 villes ambassadrices du Téléthon 2011

C'est le début du Téléthon. Le marathon télévisuel annuel se déroulera pour cette 25e édition, sur les 6 chaînes du groupe France Télévisions. 30 heures de direct auxquelles participeront activement 8 villes ambassadrices dont une située dans notre région : Honfleur. Les honfleurais se mobilisent pour cette grande cause et proposent dès aujourd'hui de nombreuses animations. Parmi ces animations, un flashmob demain soir à 17h retransmis en direct à la télévision et qui aura lieu simultanément dans les 8 villes ambassadrices sur le hit Firework de Katy Perry. Cela sera probablement le plus grand flash mob jamais réalisé en France. Pour vous entraîner, découvrez ci-dessous la chorégraphie en vidéo. Rendez vous également dès 18h50 sur France 2 ce soir pour le coup d'envoi du Téléthon ainsi qu'à 20h40 pour la première soirée sur France 3.

Koh Lanta se poursuit sur TF1 dès 20h50 avec le 12ème épisode. Le jeu sera suivi d'une émission spéciale de "Confessions intimes" à l'occasion du 10ème anniversaire du programme. Dès 22h25, retrouvez Marion Jollès et des sujets inédits comme celui sur Padro, un homme qui pense être la réincarnation d'Elvis Presley.

Egalement ce soir à la télévision :

Téléfilm français intitulé "Insoupçonnable" sur France 2 dès 20h35 avec François Berléand

Il y aura du cinéma aussi sur Canal +. Les abonnés pourront découvrir "Mon beau-père et nous" , une comédie américaine avec Robert De Niro et Jessica Alba, c'est à 20h50.

Sur Arte : "Qui sème le vent", un téléfilm français programmé à 20h40

Sur M6, vous pourrez découvrir dès 20h50 un nouvel épisode inédit de la saison 8 d'NCIS suivi de quelques rediffusions.