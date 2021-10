Un air argentin au conservatoire de Caen

Ces trois hommes sont connus pour être parmi les plus grands créateurs musicaux d’Argentine. Gustavino a laissé derrière lui plus de 200 pièces pour voix et piano. L’ensemble de son répertoire sera à l’honneur de la soirée “Argentina, tierra querida”, mardi 6 décembre dans le grand auditorium du conservatoire de Caen.

Dans le cadre de l’opération les Mardis de l’orchestre, le choeur de chambre de l’orchestre de Caen, sous la direction de Jean-Louis Barbier, reprendra les grands airs argentins et illustrera les vers des célèbres poètes Rojas, Neruda et Alberti. Il sera accompagné au piano par Christian David et Emmanuelle Jeannenez.

Pratique. Mardi 6 décembre, 20h, au Conservatoire (7€ à 12€). Infos www.orchestredecaen.fr