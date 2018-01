Des chefs du monde entier et des milliers d'admirateurs pour les obsèques de Bocuse

Le 26 janvier 2018 à 07:55

"Des hommes comme ça, on ne les pleure pas, on les honore", a dit l'un d'eux. Près de 1.500 chefs du monde entier et plusieurs milliers d'admirateurs sont attendus vendredi à Lyon pour un dernier hommage au "pape" de la gastronomie française, Paul Bocuse.