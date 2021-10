Saint-Lô. Coupe de France : le FC Saint-Lô Manche s'incline face aux Herbiers

Après la qualification de l'US Granville, mardi 23 janvier 2018, c'était au tour du FC Saint-Lô Manche, mercredi 24 janvier 2018, de gagner son sésame pour accéder au 8e de finale de la Coupe de France.

La première mi-temps s'est déroulée sous une pluie battante, sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à marquer, malgré une belle occasion pour le FC Saint-Lô Manche à la 25' et un cadre manqué de Guillaume Dequaire.

L'US Granville et le SM Caen en 8e

C'était sans compter sur l'action de Rodrigue Bongongui à la 55' qui, sur une frappe enroulée, a offert le premier but aux Herbiers. Suivi d'un second à la 70'. Une action qui a immédiatement fait réagir le FC Saint-Lô Manche qui a inscrit son premier but, par Kaël Montout (1-2).

Insuffisant malgré tout pour le club saint-lois qui manque sa qualification en 8e de finale de la Coupe de France. Restent donc deux clubs en lice : l'US Granville et le Stade Malherbe Caen. Tirage au sort du prochain tour jeudi 25 janvier 2018.

