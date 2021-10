"La France a un incroyable talent", deuxième demi-finale ce soir.

Bous avez rendez-vous avec la seconde demi-finale de “La France a un incroyable Talent” sur M6 dès 20h45. Sandrine Corman et Alex Goude présenteront ce deuxième prime en direct. Dix candidats doivent encore passer pour se qualifier à la finale. Le jury n’est pas seul à désigner ses candidats favoris pour cette demi-finale, les votes des téléspectateurs comptent aussi ce soir.

Sur les autres chaînes, il y a de la fiction notamment sur TF1 avec The Mentalist et Chase. Sur France 2, la fiction est française avec "Fais pas ci, fais pas ça" dès 20h35. Canal + vous propose du cinéma avec Happy Few, une comédie française de 2010 avec Marina Foïs et Nicolas Duvauchelle.

Sur France 3 et Arte, il y aura de l'histoire avec un documentaire intitulé "Le diable de la République - 40 ans de Front national" c'est à 20h35 sur France 3. Vous retrouverez Samuel Etienne et ses invités juste après pour revenir sur le parcours du patron historique du Front National. Sur Arte : un magazine en deux parties consacré à l'histoire de l'Italie à l'occasion du 150e anniversaire de l'unification du pays, c'est à 20h40.