Prisons : ça bloque toujours au Havre

Le mouvement de grogne des surveillants de prison se poursuit lundi 22 janvier 2018 malgré une réunion entre les syndicats et la garde des Sceaux. La grogne est profonde. Au Havre (Seine-Maritime), les surveillants ne veulent rien lâcher.

Une réunion était en cours lundi 22 janvier 2018 dans l'après-midi entre Nicole Belloubet, la garde des Sceaux et les syndicats pénitentiaire. Le gouvernement proposait 1 100 emplois sur quatre ans, un renforcement des équipements de sécurité et la mise en place de quartiers spécifiques, totalement séparés du reste de la détention pour les détenus violents. Les syndicats en veulent plus. Écoutez Olivier Duval, représentant CGT Pénitentiaire au centre de détention du Havre à Saint-Aubin-Routot :

Le mouvement des surveillants de prison dure depuis plus de dix jours et la mobilisation semble bien ancrée. Malgré les discussions avec la garde des Sceaux, la base veut rester mobilisée. Elle réclame plus de sécurité. Écoutez Olivier Duval :

Au centre de détention du Havre à Saint-Aubin-Routot, les surveillants de prison sont prêts à poursuivre le mouvement mardi 23 janvier.

