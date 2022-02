Le Havre. Ils accompagnent les familles de détenus

Accueil des familles de détenus du Havre (Seine-Maritime) lance une campagne de recrutement de bénévoles. L'association aide au maintien des liens familiaux et sociaux en accueillant les familles et les proches de détenus du centre de détention du Havre à Saint-Aubin-Routot. Ses locaux se situent à l'entrée de la prison. Toutes les familles passent par l'association dans un lieu permettant l'accueil, l'information et l'écoute. Tous les mois, elle accueille 2 500 personnes (adultes et enfants).

Écoutez Annie Piquot, la présidente d'Accueil des familles de détenus du Havre :

Association d'intérêt général

L'association est née en 2003. Elle compte actuellement une quarantaine de bénévoles. Il en faudrait au moins quatre de plus pour pouvoir assurer les deux permanences jour du mardi au samedi, à raison d'au moins deux bénévoles par permanence, de 7h45 à 12h15 et de 12h15 à 16h45.

L'association est laïque et apolitique. Les bénévoles ne doivent pas avoir de lien, de quelque nature que ce soit, avec un détenu. Accueil des familles de détenus du Havre est reconnue d'intérêt général.

Accueil des familles de détenus du Havre – 02 35 30 12 21 – accueil-familles-lehavre@orange.fr.

