Rouen. Rouen : jaloux, il violente sa compagne

À Rouen le 10 octobre 2017, une patrouille de police voit, dans la rue, un homme frapper une jeune femme, la tirant par les cheveux et lui assénant de multiples coups au corps. Ils interviennent, l'individu n'agit a priori pas sous l'effet de l'alcool, mais il devient vite agressif envers les policiers municipaux qu'il frappe de plus belle, et on a du mal à le calmer. La jeune femme est entendue au commissariat, elle porte de nombreuses traces de griffures au visage qu'un examen médical confirmera, pour lui octroyer trois jours d'incapacité temporaire de travail. Le prévenu, quant à lui, est placé en garde à vue où il explique, un peu calmé, les raisons de ses actes.

Ils devaient se marier

Vivant avec sa compagne depuis sept ans, ils projetaient de se marier bientôt. Mais elle avait rencontré un autre homme depuis peu, et le prévenu venait de l'apprendre. L'enquête sur la vie du couple montrera en outre des "relations extérieures" avec d'autres hommes qui ont fini par rendre son compagnon agressif. "J'étais dans un état second et effondré par ses tromperies", confesse le prévenu à la barre, regrettant les conditions particulièrement "musclées" de son interpellation, selon lui. Pour la partie civile représentant les policiers agressés, "Le prévenu refuse d'admettre un comportement violent", et, pour le ministère public, "Les éléments intentionnels de violences conjugales sont avérés". Pour sa défense, "Il faut tenir compte du contexte adultérin de la situation". Un casier judiciaire vierge amène le Tribunal à prononcer à son encontre une peine de quatre mois de prison avec sursis.

A LIRE AUSSI.

Indignation en France après le passage à tabac de deux policiers

Calvados : interpellé avec du cannabis dans un foyer, il se rebelle

Les habitants du Vieux Mossoul à la recherche de leurs proches tués

Agression à Caen : la victime était maculée de sang

Refoulée de la discothèque, la bande provoque une rixe à Caen