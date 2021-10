La programmation du deuxième semestre du Normandy à Saint-Lô dévoilée!

Après avoir programmé Bernard Lavilliers, Brigitte, ou encore Cascadeur, le Normandy situé à Saint-lô dans le centre manche propose une belle programmation.

Parmi l'ensemble de la programmation, un concert retient notre attention, celui du groupe electro-rock Shakaponk qui occupera la scène du Palais Omnisports de Bercy ce soir.

Programmation :

R.Wan - sam. 14 janv.

Début de siècle - sam. 21 janv.

Izia + invité - jeu. 26 janv.

Aldebert - jeu. 2 févr.

Shaka Ponk + invité - sam. 11 févr.

The Inspector Cluzo and The FB’s Horns + invité - sam. 10 mars

Les Femmes S'En Mêlent - mar. 20 mars

avec : Mirel Wagner + Beth Jeans Houghton + My Brightest Diamond

Lofofora + Tagada Jones + Crucified Barbara - ven. 23 mars

Miossec + Joseph D'Anvers - sam. 31 mars

Festival Saint-Lô Jeunes - sam. 28 avril

Les Jeunes Charrues - sam. 5 mai



Les concerts de R.Wan, Izia, Aldebert et Miossec sont déjà en vente !



Plus d'infos et toute l'actualité du Normandy sur :

