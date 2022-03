Le-Havre. Prisons : en Seine-Maritime le centre pénitentiaire du Havre bloqué

Depuis 6h, lundi 15 janvier 2018, les gardiens du centre pénitentiaire du Havre à Saint-Aubin-Routot (Seine-Maritime) ont rejoint le mouvement de colère lancé par trois syndicats (CGT, FO et UFAP UNSa Justice). La prison est bloquée jusqu'à nouvel ordre en solidarité avec les agents pénitentiaires de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). Jeudi 11 janvier 2018, Christian Ganczarski (51 ans), un islamiste allemand considéré comme l'un des instigateurs de l'attentat contre la synagogue de Djerba (Tunisie), a agressé au ciseau et à la lame de rasoir trois des quatre surveillants tentant de la maîtriser.

Une trentaine de radicalisés à la prison du Havre

Le centre pénitentiaire du Havre accueille actuellement 625 détenus pour 690 places. L'établissement seinomarin fait partie des 27 prisons françaises en capacité d'accueillir des prisonniers radicalisés. Il y en a une trentaine au Havre. Il n'y a pas de problème de surpopulation carcérale dans l'établissement havrais, mais les agents dénoncent un manque d'effectifs : il y a officiellement 182 agents mais dans les faits (à cause de postes non pourvus et d'arrêts maladie) ils ne sont que 165.

Écoutez Olivier Duval, le secrétaire CGT Pénitentiaire au Havre :

Olivier Duval - CGT centre pénitentiaire Le Havre Impossible de lire le son.

Écoutez Richard Detrez, secrétaire adjoint FO Pénitentiaire au centre du Havre :

Richard Detrez - FO centre pénitentiaire Le Havre Impossible de lire le son.

Écoutez Billy Dorilas, secrétaire UFAP UNSa Justice au centre du Havre :

Billy Dorilas - UFAP UNSa Justice centre pénitentiaire Le Havre Impossible de lire le son.

La garde des Sceaux attendue mardi dans le Nord

Le centre pénitentiaire du Havre est bloqué par 80 à 30 agents. Un blocage réalisé par des agents qui sont en repos ou avant de prendre leur service, les gardiens n'ayant pas le droit de faire grève. Le mouvement est reconductible. Les agents pénitentiaires attendent beaucoup de la visite mardi 16 janvier 2018 de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, à la prison de Vendin-le-Vieil. Outre la démission du directeur de cette prison (actée lundi 15 janvier 2018), les syndicats veulent des annonces concrètes en termes d'augmentation des effectifs.

A LIRE AUSSI.

Trois surveillants de Vendin-le-Vieil agressés par un djihadiste

Blocage des prisons : à Caen, les gardiens demandent plus de moyens

Agression de Vendin-le-Vieil: des syndicats appellent à un "blocage total" des prisons lundi

Agression à Vendin-le-Vieil: la prison bloquée par une centaine de surveillants

Prisons : les surveillants mobilisés à Condé sur Sarthe