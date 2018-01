Blocage des prisons : à Caen, les gardiens demandent plus de moyens

Lundi 15 janvier 2018, les gardiens de prison étaient mobilisés devant le centre pénitentiaire et la maison d'arrêt de Caen (Calvados) à l'appel d'une intersyndicale. Cette mobilisation fait suite à l'agression de trois de leurs collègues jeudi 11 janvier dans une prison du Pas-de-Calais.

Ils étaient une soixantaine à s'être mobilisés devant la Maison d'arrêt et le Centre pénitentiaire de Caen (Calvados), lundi 15 janvier 2018, dès 6h30. À l'appel d'une intersyndicale, les gardiens de prison ont décidé de durcir le ton après l'agression de trois de leurs collègues à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, jeudi 11 janvier.

"Le personnel n'est pas formé"

"Nous voulons montrer notre solidarité, explique Bruno Brasme secrétaire local de l'UFAP-UNSA Justice, 1er syndicat de l'administration pénitentiaire, et nous demandons des conditions de travail acceptables pour le personnel, du matériel digne de ce nom en 2018 et aussi des structures plus petites notamment pour les détenus radicalisés et du personnel formé pour ce genre d'individus. Aujourd'hui, le personnel n'est pas formé et on en arrive à des situations comme à Vendin-le-Vieil".

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet doit se rendre mardi 16 janvier à la prison du Pas-de-Calais. Les syndicats n'excluent pas une autre mobilisation devant les prisons.

