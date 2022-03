Rouen. Bonne table à Rouen : les burgers écolos du Burger Green

Chaines de fast-food oblige, les burgers n'ont pas toujours l'image du plat le plus écolo du monde. Mais ça, c'était avant l'installation du Burger Green dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), à deux pas du Théâtre des Arts. La porte passée, un mélange d'odeurs de bois et de frites s'impose. C'est raccord avec le mobilier et les plats proposés sur la carte.

Le restaurant propose une petite dizaine de burgers pour tous les goûts allant de 6 à 10 €. Puis il faut ajouter trois euros pour une portion généreuse de frites maison ou quatre euros pour une formule complète comprenant frites et une boisson, elle aussi estampillée "bio".

Un repas 100% bio

Car c'est ce qui fait le charme de ces burgers aux recettes somme toute assez classiques : tout ici est fait maison et à partir de produits locaux, y compris les petits pains moelleux et la viande qui est hachée sur place. Convaincu par la promesse, il ne reste plus qu'à goûter ! J'opte pour un "Bluecheese", qui propose une alliance pain, steak haché, sauce à la fourme d'Ambert, un chutney d'oignons et de raisins et de la salade sucrine.

Bonne pioche pour l'amoureux de fromage que je suis ! La viande est super fondante, la sauce n'est pas trop présente et le chutney apporte une petite touche d'originalité. Avec des frites à la fois croquantes et moelleuses, il n'y a rien à redire. Pour 13,90 € avec une limonade bio, vive le burger écolo !

A LIRE AUSSI.

Le Rythm N'Food, rue du Gros Horloge

Quelques conseils d'un nutritionniste de Rouen pour se remettre des repas de fête