France Gall était aussi la marraine du Zénith de Caen

France Gall, décédée dimanche 7 janvier 2018 à l'âge de 70 ans avait un lien particulier avec Caen (Calvados). Elle était la marraine du Zénith.

Une marraine discrète et modeste. C'est en ces termes que Serge Langeois, le directeur général du Zénith de Caen (Calvados), se souvient de France Gall. La chanteuse décédée dimanche 7 janvier 2018 à l'âge de 70 ans, des suites d'un cancer avait un lien tout particulier avec la salle de spectacles et avec la ville.

En résidence au Zénith de Caen

"Michel Berger avait œuvré pour les zéniths auprès de Jack Lang, alors ministre de la Culture et lorsqu'il est décédé nous avons contacté France Gall qui a accepté d'être la marraine". Le Zénith de Caen a été ouvert en juin 1993 et dès le mois de septembre, la chanteuse s'y est installée pour une semaine afin de mettre sur pied son spectacle. Par la suite, France Gall s'est produit trois fois à Caen, "en 1993, 1994 et 1997, ajoute Serge Langeois, elle avait fait une conférence de presse pour expliquer pourquoi elle avait choisi Caen. Parce qu'elle était justement la marraine, parce qu'elle adorait la région et puis sa fille gravement malade avait été soignée au CHU".

France Gall lors de ses répétitions au Zénith de Caen en octobre 1996. - Zénith de Caen

Le directeur général du Zénith, de la même génération que la chanteuse, garde de très bons souvenirs. "Lorsqu'elle a commencé à chanter à 16 ans, j'en avais 12. Elle a bercé toute mon enfance".

Extremement touchés de la disparition de France Gall, notre marraine. Magnifique artiste et femme solaire dont la force et l'énergie résonneront toujours en nous @ZenithCaen #respect #dansnoscoeurs pic.twitter.com/GqeHuGkB1C — Zénith de Caen (@ZenithCaen) 7 janvier 2018

A LIRE AUSSI.

France Gall avait ses attaches en Normandie

France Gall, poupée des sixties et étoile de Michel Berger