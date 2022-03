Rouen. Hockey sur glace : Antonietti, un départ surprise chez les Dragons

C'est un coup de tonnerre qui a eu lieu vendredi 5 janvier 2018, en début d'après-midi. Benjamin Antonietti, l'attaquant des Dragons de Rouen, retourne jouer en Suisse dans le club qu'il avait quitté en fin de saison dernière, Lausanne.

Parti pour rejoindre les Jaunes et Noirs par manque de temps de jeu dans son club de cœur, l'attaquant qui avait réalisé un début de saison tonitruant avec 35 points en 31 matchs (12 buts et 23 assist) part finalement rejoindre ses anciens coéquipiers en cours de saison.

Pas de renfort jusqu'à la fin de la saison

"Cela faisait environ une semaine que la situation durait", confiait Phillipe Paquet à l'issue de la victoire compliquée des Dragons face aux Scorpions de Mulhouse (4-2). "On est tous des joueurs professionnels mais si ça a joué pour certains, ça n'a pas affecté l'équipe en général. On a eu une petite réunion ce matin pour discuter de la situation et maintenant on est passé à autre chose."

Déjà arrivé en Suisse, Antonietti a disputé son premier match avec sa nouvelle équipe avec une victoire en prolongations face à Kloten (3-2). "C'est sûr qu'il a fallu jongler un peu avec les lignes", ajoutait Phillippe Paquet. "Mais après un premier tiers difficile pour retrouver nos marques, on a su rebondir derrière. C'est de bon augure pour le reste."

Comme la date des transferts est dépassée en France depuis le 15 décembre 2017, le staff rouennais devra donc composer sans renfort possible jusqu'à la fin de saison.