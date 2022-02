Rouen. Rouen : une salle de cinéma unique en Normandie

C'est une nouvelle façon d'apprécier un film au cinéma. Depuis mercredi 13 décembre 2017, le Pathé Docks 76 à Rouen (Seine-Maritime) accueille une salle d'un genre unique en Normandie. Il s'agit d'une salle Dolby cinéma, la troisième à ouvrir en France après Massy (Essonne) et Lyon (Rhône).

La technologie perfectionnée ne laisse pas indifférente les spectateurs croisés à la sortie d'une séance de Star Wars 8 qui est actuellement projeté dans cette salle. "Les sensations sont idéales, on est dans un confort total et le film s'y prête bien en plus", affirme Timothé Ruyant.

Un confort amélioré

Pour Emmanuel Fouquet, venu au cinéma avec sa famille, "on a l'impression d'être dans son salon mais avec un écran plus que géant, c'était vraiment un très bon moment".

Seules 227 places sont disponibles dans cette nouvelle salle, contre 500 auparavant pour permettre plus de places et surtout un meilleur confort. "On est bien assis et on a même une petite tablette pour poser à boire et à manger", explique Charline Polchène.

De son côté, Fabien Rubio, le directeur du Pathé Docks 76, se félicite du succès remporté par cette nouvelle salle puisque toutes les séances de Star Wars qui s'y déroulent font le plein.

