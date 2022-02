Drame de Millas: "selon la SNCF, tout fonctionnait parfaitement"

"Tout fonctionnait parfaitement" au passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales) où la collision entre un car scolaire et un train a fait six morts et plusieurs blessés mi-décembre, a affirmé samedi Me Jehanne Collard, avocate de certaines familles de victimes, en citant un rapport interne de la SNCF.