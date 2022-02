XV de France: Novès et ses adjoints convoqués en vue d'un licenciement pour faute grave

Le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, a officialisé mercredi le remplacement de Novès par Jacques Brunel à la tête des Bleus, englués dans une série de six défaites (dont cinq test-matches) et un nul. Bru et Dubois ont aussi été écartés.

Le contrat des trois techniciens, entrés en fonction fin 2015, court jusqu'à la Coupe du monde 2019 (20 septembre-2 novembre).

S'ils étaient reconnus coupables de faute grave, la FFR n'aurait pas à leur payer leurs indemnités de licenciement, estimées par la presse entre 1,5 et 2 millions d'euros.

