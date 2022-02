Rouen. Coupures d'électricité, arbres arrachés... Premier bilan après la tempête en Normandie

La tempête Bruno a frappé la Normandie mercredi 27 décembre 2017 avec de fortes rafales de vent atteignant plus de 110 km/h sur le littoral de la Manche, 100 km/h dans la région du Havre. Des dégâts ont été enregistrés en Seine-Maritime où les sapeurs-pompiers sont intervenus à 64 reprises pour des arbres tombés sur la chaussée et des toitures arrachées. C'est le cas d'un gymnase au Havre. À Montivilliers, un arbre est tombé sur une maison. L'occupant n'a pas été blessé mais il devra être relogé. La circulation a d'ailleurs été restreinte une partie de l'après-midi sur le pont de Normandie et le viaduc du grand canal du Havre.

À Caen, la patinoire et la grande roue ont été fermées toute la journée ainsi que les lieux ouverts aux publics en extérieur. Autre conséquence impressionnante de cette tempête, la bâche recouvrant les échafaudages de l'église Saint-Pierre s'est envolée, de même que celle de la façade du théâtre. En tout, les pompiers sont intervenus près de 80 fois dans le Calvados.

Coupure d'électricité

Au plus fort de la tempête, 3000 foyers ont été privés d'électricité partout en Normandie, selon Enedis qui gère le réseau. Le retour à la normale est progressif et devrait intervenir en totalité d'ici la soirée.

Les vents violents vont laisser la place à quelques flocons et à des risques de verglas sur une grande partie de la Normandie.

