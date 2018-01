Alerte verglas : la Manche et le Calvados en vigilance jaune

Les départements de la Manche et du Calvados ont été placés en vigilance jaune par Météo France pour risque de verglas le jeudi 28 décembre 2017.

Après les coups de vent qui ont secoué la Manche et la Seine-Maritime dans la matinée du mercredi 27 septembre 2017, c'est au tour du verglas de toucher la Manche et le Calvados le jeudi 28 décembre 2017 de minuit à 6h du matin.

Vigilance jaune

Météo France place les deux départements sous vigilance jaune le jeudi 28 décembre 2017 de minuit à 6h du matin. Avec la baisse des températures en fin de journée et des chaussées restées humides à cause des fortes pluies de ces derniers jours, des plaques de verglas devraient se former durant la nuit.

C'est à Vire (Calvados) et dans le sud-Manche qu'il devrait faire le plus froid avec des températures descendant jusqu'à 2°C. La préfecture de la Manche appelle donc à la vigilance en cas de déplacement.

