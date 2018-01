Une pétition pour soutenir la vie nocturne au Havre : la municipalité réagit

Depuis mardi 26 décembre 2017, une pétition en ligne demande à la municipalité du Havre (Seine-Maritime) de ne pas tuer la vie nocturne de la ville. C'est une rue, la rue Racine, qui serait au cœur d'un conflit de voisinage. En une journée, la pétition a recueilli plus de 6 000 signatures. La municipalité a réagi.

C'est un certain Abdesslam A qui a lancé cette pétition sur le site internet change.org. La pétition s'intitule : "Contre le diktat de la municipalité envers la vie nocturne havraise !". Elle concerne la rue Racine au Havre (Seine-Maritime) qui accueille de nombreux bars et restaurants. Les plaintes pour tapage nocturne ont contraint la mairie à demander des aménagements aux établissements.

Plus de 6 000 signatures en 24 heures

La pétition juge "inadmissible que la municipalité, sous prétexte que les riverains, se plaignant du bruit doivent sévir de la sorte (à savoir, heure de fermeture modifiée par la mairie envers le bar "Le Trappist", intervention pour fermeture d'un établissement de la rue piétonne". La pétition lancée le 26 décembre 2017 a recueilli plus de 6 000 signatures en 24 heures. La municipalité du Havre s'est donc sentie obligé de réagir, via un communiqué :

"La concertation entre la ville et les gérants des établissements est établie depuis plusieurs mois. La Ville du Havre a demandé aux établissements de réguler et d'encadrer la dispersion des clients après la fermeture, de nettoyer les abords et la rue qui étaient constamment souillés, de respecter les périmètres des terrasses… des travaux d'insonorisation à l'intérieur des établissements ont été prescrits par la Ville, afin que tous cohabitent dans le respect des uns et des autres.

Une réunion de concertation avec les élus et les responsables d'établissements s'est tenue le 21 septembre dernier. Devant l'absence d'amélioration de la situation, la Ville du Havre s'est résolue à mettre en demeure quatre de ces établissements. Trois ont réagi et mis en place les mesures adéquates, un s'en est abstenu."

La municipalité du Havre qui précise que seul ce dernier établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture anticipée à minuit au lieu de deux heures du matin. Une mesure de répression pour une durée d'un mois. La mairie espère ainsi que le propriétaire des lieux réalise des travaux.

