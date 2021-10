Le-Havre. Mobilisation des parents d'élèves au collège des Acacias au Havre

Le collège des Acacias au Havre est un établissement comptant 386 élèves. Les parents d'élèves ont décidé de bloquer l'entrée du collège ce jeudi 19 octobre 2017 durant la matinée. Ils dénoncent des problèmes de sécurité et d'accueil. Notamment le manque de surveillants. Ils ne sont plus que trois cette année contre cinq l'année passée, à cause du non-renouvellement d'emplois aidés. Autre source de mécontentement: les classes surchargées en 6e et en 4e avec 30 élèves par classes. Le manque de débit internet pose également problème. Les élèves ne peuvent pas avoir de cours sur le web et la mise en place du carnet de suivi numérique n'est pas possible. Enfin, les parents d'élèves dénoncent la vétusté des locaux (peintures écaillées, présence de moisissures et locaux mal isolés). Écoutez Horya Zerrouki, la présidente FCPE du collège des Acacias:

Horya Zerrouki, la présidente FCPE du collège des Acacias au Havre. Impossible de lire le son.

Une délégation des parents d'élèves du collège des Acacias devrait être reçue à la fin de mois de novembre au département de Seine-Maritime (le 20 ou le 27 novembre 2017). Une pétition en ligne a aussi été lancée. Elle a déjà recueillie plus de 2 500 signatures.

A LIRE AUSSI.

Seine-Maritime : rentrée agitée au collège de Gruchet-le-Valasse

A l'école, les toilettes ne donnent pas envie

Contre le harcèlement, un collège imagine des "copains vigilants"

Devoirs, rythmes, CP dédoublés: le ministre de l'Education précise ses projets pour la rentrée