Montivilliers. Jeux olympiques d'hiver : un Havrais au patinage de vitesse

"On se bat pour aller à cette compétition. C'est toujours bien de voir que les efforts à l'entraînement ont payé", explique Sébastien Lepape, originaire de Montivilliers près du Havre (Seine-Maritime) qui représentera la France Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud.

Qualifié pour le patinage de vitesse

Le jeune homme de 26 ans est bien qualifié pour participer aux épreuves de short track : du patinage de vitesse sur courte distance. Un sport très spectaculaire pendant lequel quatre à six participants s'affrontent sur une patinoire standard sur des distances de 500, 1 000 et 1 500 mètres avec, comme objectif, de passer la ligne le premier. Et à ce petit jeu-là, le jeune homme de Montivilliers, licencié au Havre (Seine-Maritime) se défend plutôt bien. Il y a quatre ans, il participait déjà aux Jeux olympiques de Sotchi, en Russie, et se classait 8e sur le 1 500 mètres.

L'objectif pour ces prochains Jeux : faire mieux tout simplement.

Sébastien Lepape était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest le 21 décembre 2017 :

