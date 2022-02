La Ferté-Macé. Désertification médicale : à La Ferté-Macé collaboration entre hôpital et médecins libéraux

Une bonne nouvelle à La Ferté-Macé (Orne) où comme partout ailleurs, on manque de médecins généralistes : au 1er janvier 2017, il y en avait 18 implantés sur ce secteur. Ils ne seront même plus 10 au 1er janvier 2018, dont trois qui sont âgés de plus de 65 ans. Le pôle de santé prévu pour cinq médecins, n'en accueillera alors plus qu'un !

Le maire annonce des solutions dès 2018

Avant la réunion de Conseil Municipal du lundi soir 18 décembre 2017, le maire de la Ferté-Macé avait convié la population à une réunion publique, pour annoncer une collaboration dès 2018 entre le Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines (Chic) et la médecine libérale, qui va faire sauter les clivages traditionnels. Une infirmière sera aussi embauchée pour soulager les médecins libéraux installés au pôle de Santé, de leurs tâches administratives.

Jacques Dalmont, le maire de la Ferté-Macé :