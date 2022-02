Rouen. Rouen : des étudiantes organisent une campagne de dons pour la recherche contre le cancer

"C'est une cause qui nous tient à cœur, et puis le Centre Becquerel est emblématique de Rouen", confie Coline, étudiante en troisième année de licence management à l'IAE de Rouen (Seine-Maritime). C'est donc naturellement qu'elle a choisi le centre de recherche et de prise en charge de patients atteints d'un cancer pour développer son projet tutoré avec ses trois camarades de promotion Aude, Juliette et Éloïse.

Donner de la visibilité au Centre Becquerel

Sur l'ensemble du mois de décembre, les quatre jeunes filles espèrent récolter un maximum de dons pour aider la recherche et aussi donner de la visibilité au Centre Becquerel. Chez quatre fleuristes partenaires, les étudiantes ont placé des tirelires pour que les gens puissent y déposer leur monnaie.

80% des clients donnent

"On pensait faire l'arrondi à l'euro supérieur, mais on se rend compte que les gens donnent souvent plus", note Éloïse. Une initiative qui a du succès auprès des clients selon Elsa Poyer, fleuriste chez, Au nom de la rose, dans la rue Jeanne d'Arc : "80% du temps, les gens donnent quelque chose. C'est juste délicat car beaucoup payent en carte bleue et c'est plus facile quand ils payent en espèces."

Une fois la collecte terminée, les quatre étudiantes iront porter la recette au Centre Becquerel. Pour leur implication dans ce projet tutoré, elles seront notées par leur professeur. Mais elles assurent déjà avoir gagné en prise d'initiative et en autonomie.

